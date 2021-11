Vittorio Medioli e Marília Campos participam de audiência sobre o Rodoanel

Com a presença de centenas de moradores das cidades que serão impactadas pelo Rodoanel do Estado, o governo de Minas realiza uma audiência pública, na tarde desta terça (23), em BH. O evento ocorre no auditório do DEER-MG.

Os manifestantes pressionam o Executivo estadual a alterar o traçado original, que corta ao meios bairros de Betim, Contagem, além da APA Várzea das Flores.

Os municípios apresentaram um traçado alternativo, que causa menos impacto social, ambiental, humano e financeiro, mas o Estado ainda não deu posição se adotará essa alternativa. Por isso, os moradores vieram nesta audiência para juntar forças e pressionar o governo de MG.

Além do prefeito de Betim, Vittorio Medioli, também estão presentes a prefeita de Contagem, Marília Campos, vereadores, técnicos da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Seinfra), lideranças comunitárias e representantes de associações de moradores, entre outros.

