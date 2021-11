Zeca Pagodinho, Ivete, Jota Quest e mais: Galo prepara inauguração da Arena MRV

A inauguração da Arena MRV terá uma série de eventos com músicos renomados. A gestão do estádio e o Atlético já se acertaram com grandes músicos para realização de festas perto do início do funcionamento do local.

Zeca Pagodinho é um dos artistas que estará à disposição do clube para uma apresentação na Arena MRV. A informação sobre a presença do cantor foi inicialmente divulgada pelo portal Uol e confirmada pelo Super.FC.

A reportagem descobriu que haverá ao menos outras quatro apresentações musicais no local: Jota Quest, Ivete Sangalo, César Menotti e Fabiano e uma atração internacional se apresentarão no espaço.

O Atlético e a Arena MRV ainda não divulgaram as datas dos eventos, mas já programou para se manifestar sobre a situação na próxima terça-feira (30), às 10h (de Brasília), durante um brunch, que terá também entrevista coletiva.

A previsão para inauguração do estádio é outubro de 2022. O clube constrói o local com recursos próprios e imagina que a arena terá capacidade para mais de 40 mil pessoas.

Fonte: O Tempo