Ainda não vai ser domingo, mas o título está cada vez mais próximo

Uma pena que a rodada de ontem não ajudou o Galo. Com os empates do Atlético diante do Palmeiras e do Flamengo com o Grêmio, o time do técnico Cuca não vai poder confirmar o título de campeão brasileiro em casa domingo contra o Fluminense. Era tudo que o torcedor queria e merecia. Confesso que já estava imaginando a festa na cidade. Esse grito está entalado na garganta há muitas rodadas e foi adiado mais uma vez. Mas ficou de bom tamanho. Agora é paciência para administrar os próximos jogos e colocar, de fato, a mão na taça. Entendo a ansiedade do torcedor. Mas falta pouco, gente. Vamos com tudo para estes jogos que restam. Agora é pensar na vitória contra o Fluminense domingo. Foi um bom jogo ontem em São Paulo. O Palmeiras, mesmo com time reserva, é muito forte. Além disso, quem está no banco entra com aquela vontade de mostrar serviço e acaba endurecendo muito o jogo para o adversário. E tem mais, todo mundo quer tirar uma casquinha do líder e do virtual campeão brasileiro. A delegação retorna hoje para Belo Horizonte e já começa a entrar no clima da partida do próximo domingo. Independentemente do título, que não virá no fim de semana, será mais uma tarde de festa. Um abraço!

Fonte: O Tempo