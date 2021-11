Bahia x Galo: ‘jogo do título’ não deve ter presença da torcida alvinegra

Com quatro jogos restantes para o fim do Campeonato Brasileiro para o Atlético, o time segue fazendo contas para poder levantar a tão esperada taça. Com os resultados da última rodada, a expectativa é de que o Galo seja campeão sem entrar em campo, com base em um resultado ruim do Flamengo, mas outros cenários são possíveis e a taça pode vir também em um jogo fora de casa.

Um outro cenário possível de confirmação do título é diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 32ª rodada adiada. As duas equipes se enfrentam no dia 2 de dezembro, quinta-feira, às 19h. Uma situação, porém, deixa a torcida do Galo chateada: na capital baiana ainda não é permitido a presença da torcida visitante. O Super.FC perguntou à prefeitura de Salvador sobre a possibilidade de mudança no protocolo até a data da partida, mas ainda não teve retorno.

Assim como a prefeitura de Belo Horizonte ainda não liberou a venda de ingressos para os torcedores visitantes na capital, Salvador segue a mesma medida contra a Covid-19. O Bahia, que luta contra o rebaixamento, deve contar com o apoio em peso da sua torcida, mas a massa alvinegra vai ficar de fora do que pode ser o jogo do título ou até mesmo de uma comemoração após o título sem entrar em campo.

Após a liberação da presença de público nos jogos do Campeonato Brasileiro, o Galo contou com o apoio expressivo da sua torcida, quebrando recordes do novo Mineirão, mas, como visitantes, os atleticanos também fizeram festa. Nas duas últimas partidas fora de casa do Galo (contra o Athletico-PR e Palmeiras), a massa alvinegra esteve presente em peso.

Antes de fechar o Brasileirão, o Galo ainda terá dois jogos em casa. Neste domingo (28), contra o Fluminense, que já não pode ser o jogo do título, mas terá casa cheia. Depois, diante do Red Bull Bragantino, no Mineirão, no dia 5 de dezembro, domingo, também às 16h.

Últimos jogos do Galo no Brasileirão

36ª rodada: Atlético x Fluminense, 28/11, às 16h, no Mineirão

32ª rodada: Bahia x Atlético, 02/12, às 19h, na Arena Fonte Nova

37ª rodada: Atlético x Red Bull Bragantino, 05/12, às 16h, no Mineirão

38ª rodada: Grêmio x Atlético, 09/21, às 21h30, na Arena do Grêmio

Fonte: O Tempo