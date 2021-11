Com 72% dos contratos no fim, América abre conversas para renovações

Com a manutenção na Série A garantida matematicamente, o América começa a planejar a próxima temporada. Na última semana, a diretoria abriu conversas com o para considerar renovações. Dos 36 jogadores do plantel, 26 têm contrato até o fim de dezembro, quando se encerra o campeonato.

Até o fim do ano

Do elenco, 26 jogadores tem contrato até o fim do ano. São eles os goleiros Matheus Cavichioli e Léo Lang; os laterais Patric, Diego Ferreira, Alan Ruschel, João Paulo e Lucas Luan; os zagueiros Anderson, Eduardo Bauermann e Ricardo Silva; os meio-campistas Sabino, Ramon, Juninho, Bruno Nazário, Geovane, Juninho Valoura e Isaque; e os atacantes Felipe Azevedo, Marcelo Toscano, Luiz Fernando, Fabrício Daniel, Ribamar, Chrigor, Berrío, Ademir e Zárate. Dos contratos que se encerram este ano, 11 são vínculso por empréstimo.

Potenciais negociações

Alguns jogadores com vínculo se encerrando ao fim deste ano já tem destino definido para a próxima temporada, como o atacante Ademir. O camisa 10 assinou pré-contrato com o Atlético, e apesar de deter os direitos econômicos de Ademir, o América não receberá pela transferência. Aos 26 anos, é o artilheiro do Coelho com 11 gols marcados, além de quatro assistências na temporada. No total, são 117 jogos pelo time e 28 tentos.

Outro jogador com pré-contrato assinado é Eduardo Bauermann. O zagueiro foi procurado pelo Santos em outubro deste ano para firmar vínculo para a próxima temporada. Com 25 anos, o jogador tem contrato em definitivo com o América; disputou 80 jogos e marcou um gol em duas temporadas.

Renovação automática

O atacante Berrío, que está no departamento médico há cerca de 50 dias devido a uma inflamação na região da tíbia esquerda, pode ter o contrato renovado com o América. O clube é obrigado por lei, a estender o contrato do jogador até sua recuperação de lesão.

Berrío chegou ao América em julho deste ano, mas demorou a estar à disposição por conta de desgaste muscular. Foram apenas 27 minutos em campo, nos jogos contra Ceará e Athletico-PR.

Para ficar de olho em 2022

O América também deve observar jogadores com vínculos que se encerram ao longo da próxima temporada. São oito no total, veja abaixo:

Jogadores com contrato até 2022 Airton Dezembro de 2022 Eduardo Dezembro de 2022 Lucas Kal Março de 2022 Marlon Maio de 2022 Zé Ricardo Dezembro de 2022 Alê Dezembro de 2022 Léo Passos Dezembro de 2022 Yan Sasse Maio de 2022

O contrato do técnico Marquinhos Santos também tem fim no ano que vem, ao fim do Campeonato Mineiro. Além deles, outros dois jogadores do time profissional tem vínculo até 2023, o goleiro Jori e o atacnte Rodolfo.

Este último, foi destaque do América na temporada passada. Foi o artilheiro do time na Série B, e também comandou a artilharia na Copa do Brasil; atuou em 52 jogos e marcou 17 gols. Neste ano, porém, foram 47 jogos, sendo 29 como titular. Marcou oito gols, mas apenas um na Série A, no empate em 1 a 1 com a Chapecoense, em agosto.

Joias da base

Há ainda os atletas que compõe o grupo profissional, mas pertencem às categorias de base do clube e tem vínculo maior.

Robson Junho de 2024 Zé Vitor Junho de 2022 Gustavo Dezembro de 2022 Lucas Gabriel* Kawê Outubro de 2022 Carlos Alberto Dezembro de 2022

Cria da base americana, o lateral-esquerdo Lucas Luan possui vínculo com o clube até o fim da temporada.

O que diz a diretoria do América

Em entrevista à rádio Super, 91,7FM, o presidente do América Alencar da Silveira Jr. afirmou, no início de novembro, que nesta reta final do Campeonato Brasileiro iriam iniciar tratativas. “Falei com o Euler (Araújo), vamos começar uma conversa com todos os empresários, porque a conversa não é com o jogador, hoje quem manda são os empresários. Vamos chamar sim para conversar”, disse.

Em contato com a reportagem do Super.FC nesta terça-feira (23), o dirigente se limitou a dizer que a diretoria do América está olhando os casos.

Fonte: O Tempo