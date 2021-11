Cruzeiro: Luxemburgo relaciona 23 jogadores para despedida na Série B

O Cruzeiro divulgou a lista dos 23 jogadores relacionados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo para a partida contra o Náutico, nesta quinta-feira (25), às 20h, pela 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Além de encerrar a temporada estrelada, o confronto no Mineirão marcará as despedidas de Rafael Sóbis e Ariel Cabral. O atacante vai encerrar a carreira, enquanto o argentino fica se contrato em dezembro.

A Raposa está em 13º lugar, com 47 pontos, e o Timbu é o oitavo, com 52. Ambas as equipes vão cumprir tabela, já que não têm chance de acesso nem de queda.

Confira os relacionados

Goleiros: Fábio e Lucas França

Laterais: Norberto e Jean Victor

Zagueiros: Eduardo Brock, Joseph, Léo Santos e Ramon

Meio-campistas: Ariel Cabral, Adriano, Claudinho, Flávio, Giovanni, Lucas Ventura, Marcinho, Marco Antônio e Rômulo

Atacantes: Dudu, Felipe Augusto, Marcelo Moreno, Rafael Sóbis, Vitor Roque e Wellington Nem

