Cruzeiro planeja pagar R$ 70 milhões em dívidas na Fifa até janeiro

O Cruzeiro planeja o pagamento de R$ 70 milhões em dívidas na Fifa até janeiro de 2022. O valor corresponde aos pagamentos realizados durante a gestão de Sérgio Santos Rodrigues. Os débitos foram contraídos em administrações anteriores.

Desde maio de 2020, quando o atual presidente assumiu o cargo, a diretoria já quitou cerca de R$ 43 milhões em dívidas que se tornaram disputas na entidade. A ideia era impedir punições, como a ocorrida no início da temporada passada. Na ocasião, o clube perdeu seis pontos na disputa da Série B por não quitar o débito pela contratação de Denílson com o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.

Agora, a diretoria tem pouco mais de dois meses para quitar R$ 27 milhões em débitos e evitar novas sanções da entidade. Há duas punições de transfer ban (impedimento de registrar novos jogadores) aplicadas contra o clube atualmente. A diretoria trabalha para solucionar os problemas.

Já foram pagos débitos pelas contratações de Denílson (Al Wahda, dos Emirados Árabes), Luis Caicedo (Independiente del Valle, do Equador), Willian (FC Zorya, da Ucrânia), Ramón Ábila (Boca Juniors, da Argentina) e Rafael Sóbis (Tigres, do México), além da dívida com Paulo Bento e sua comissão técnica. A diretoria ainda precisa solucionar as questões envolvendo as compras de Arrascaeta (Defensor Sporting, do Uruguai), Riascos (Mazatlán FC, do México) e Rodriguinho (Pyramids, do Egito).

