Fernanda Souza assina com a Netflix, e ex-marido Thiaguinho comemora

Fernanda Souza anunciou que o período de ‘férias’, que durou três anos, chegou ao fim. A atriz e apresentadora é a mais nova contradada da Netflix e vai apresentar o reality e gastronomia “Iron Chef Brasil”, previsto para estrear em 2022. A notícia também foi confirmada pela gigante do streaming no evento “Mais Brasil na Tela”, realizado nessa quarta-feira (23). Thiaguinho, ex-marido de Fernanda, também comemorou a novidade.

“Sras e Srs: A era sabática acabou. Depois de 3 anos sem apresentar, não resisti ao convite da Netflix (sou muito fã!! E agora sou do time!) e suspendi as ‘férias’! “, disse Fernanda no Instagram.

“Tô muito feliz em apresentar essa competição, que vai mostrar a diversidade da culinária brasileira com chefs incríveis! Sim! Vou ser paga para comer os pratos dos chefs chiques tudo… Obrigada, Netflix”, completou a apresentadora, que adiantou que as gravações já estão acontecendo.

“Estamos a todo vapor com as gravações para lançar o reality no ano que vem!! Obrigada a todo que me recebeu tão bem e tá me tratando como uma princesa! Valeu a pena ter voltado!”, finalizou Fernanda.

Thiaguinho comentou a postagem da ex-mulher e a parabenizou pelo novo projeto profissional. “Tuduuuum! Sucesso, né! Como tudo que ‘cê’ faz! Vai com tudo, Ferdiiii”, escreveu o pagodeiro. “Mais uma, Dezi! Obrigada por torcer por mim sempre! Com tudo! Pra cima”, respondeu Fernanda.

Período de férias e descanso

Fernanda Souza estava sem fazer trabalhos na TV desde 2018. A última aparição dela como apresentadora foi no extindo programa musical “Só Toca Top”, da Globo. Antes, em 2017, ela havia anunciado que havia desistido da carreira de atriz, após as gravações do remake da “Escolinha do Professor Raimundo”, também na Globo.

Na época em que anunicou o período sabático, Fernanda afirmou que esse descanso havia sido planejado com antecedência. “Trabalhei muito pra me dar esse presente! Não tô dizendo ‘não’ pro meu trabalho que tanto amo… Só tô dizendo ‘sim’ pra mim!”, explicou aos fãs, em postagem no Instagram.

Entenda o ‘Iron Chef’

O ‘Iron Chef’ é um reality de gastronomia de muito sucesso nos Estados Unidos. Na competição, um time de cozinheiros profissionais é desafiado por um convidado a cada episódio. O rumo das provas é definido pelo ingrediente surpresa, que é escolhido pela produção do programa. O objetivo do reality é que os participantes é cozinhem melhor que os novatos para manter o título de ‘Iron Chef’.

A versão brasileira do ‘Iron Chef’, com apresentação de Fernanda Souza, já está sendo gravada. Os trabalhos em estúdio devem ser finalizados na primeira quinzena de dezembro.

