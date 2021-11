Galo: Arana mostra marca de trava de chuteiras após lance polêmico

O lateral-esquerdo Guilherme Arana foi protagonista de um lance polêmico no primeiro tempo do jogo desta terça (23), contra o Palmeiras, em São Paulo. O jogador atleticano entrou na área adversária e foi travado por Kuscevic e caiu no chão, sentindo dores. Após o jogo, o lateral postou stories em sua conta no instagram com o lance e mostrando a marca da chuteira do adversário em seu pé e uma legenda “segue o jogo”.

A legenda foi em tom irônico, pois Arana voltou mancando para o jogo após o árbitro não ter assinlado a penalidade. Na transmissão da rádio Super 91,7FM, o comentarista Lélio Gustavo disse que foi um pênalti claro não marcado para o Atlético.

Para a Central do Apito, que tem ex-árbitros acompanhando e comentando as transmissões do canal Premiere, Salvio Spinola disse que o contato aconteceu após a tirada da bola. “Foi um lance mais acidental do que faltosa. Eu não marcaria o pênalti”, afirmou.

Fonte: O Tempo