Galo: Hulk marca de novo, segue na artilharia do Brasileiro e valoriza empate

A torcida do Atlético marcou boa presença em São Paulo, para empurrar o Galo, nesta terça-feira (23), diante do Palmeiras. O alvinegro ficou em desvantagem no placar por duas oportunidades. No entanto, conseguiu garantir um ponto no confronto no Allianz Parque, pela 35ª rodada da Série A do Brasileiro.

Com a igualdade em São Paulo, os mineiros não poderão levantar a taça, domingo (28), no Mineirão, mesmo com vitória diante do Fluminense. Isso porque, o Flamengo empatou com o Grêmio em 2 a 2, em Porto Alegre.

Hulk, artilheiro do Brasileirão com 15 gols, e autor de um deles no empate com o Verdão, valorizou o resultado.

“A gente sabe que hoje estamos lutando contra o Flamengo, mas o mais importante é pensar no nosso objetivo, que era a vitória aqui. Começamos bem, tomamos o gol, acordamos, empatamos. Everson cresceu no pênalti, merece todo nosso reconhecimento, mas tomamos o segundo. Buscamos a vitória do começo até o final. Nosso time manteve a pegada e a vontade de ganhar, mas o empate também foi fundamental para nós”, avaliou o atacante.

Fonte: O Tempo