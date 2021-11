Galo x Fluminense: venda de ingressos começa nesta quinta-feira (25)

A venda de ingressos para a partida entre Atlético e Fluminense começa nesta quinta-feira (25), às 14h. As equipes se enfrentarão no próximo domingo (28), às 16h, no Mineirão. O Galo soma 75 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro e ocupa a primeira colocação, com oito de vantagem para o Flamengo, vice-líder.

A equipe alvinegra não pode ser campeã no domingo, mas pode conquistar o título nacional na próxima terça-feira (30) caso vença o Fluminense no domingo e conte com pelo menos um empate do Flamengo diante do Ceará na terça.

Confira preços e condições para a compra de ingressos e acesso ao ao Mineirão

Laranja Superior / Laranja Inferior / Amarelo Superior / Amarelo Inferior

Preços já com descontos para sócios

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$99,75

GNV Prata: R$128,25

GNV Branco / GNV Clubes: R$142,50

Ingresso Adicional: R$142,50

Vermelho Inferior / Vermelho Superior

Preços já com descontos para sócios

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$159,25

GNV Prata: R$204,75

GNV Branco / GNV Clubes: R$227,50

Ingresso Adicional: R$227,50

Roxo Superior

Preços já com descontos para sócios

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$199,50

GNV Prata: R$256,50

GNV Branco / GNV Clubes: R$285,00

Ingresso Adicional: R$285,00

Roxo Inferior

Preços já com descontos para sócios

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$269,15

GNV Prata: R$346,05

GNV Branco / GNV Clubes: R$384,50

Ingresso Adicional: R$384,50

Os descontos concedidos aos sócios Galo na Veia não são cumulativos com a venda de meia-entrada.

Datas e horários de venda

25/11 (14h): GNV Preto e GNV Forte e Vingador (65% de desconto)

25/11 (20h): GNV Prata (55% de desconto)

26/11 (9h): GNV Branco / GNV Clubes (50% de desconto)

26/11 (12h): Compradores de Camarotes e Cadeiras da Arena MRV

26/11 (13h): Adicional GNV Preto e GNV Forte e Vingador

26/11 (14h): Adicional GNV Prata

26/11 (15h): Adicional GNV Branco

26/11 (16h): Adicional Arena MRV

26/11 (17h): Não sócios

Inicialmente, cada sócio poderá comprar apenas um ingresso. Caso restem ingressos depois das 13h do dia 26/11, haverá venda de ingressos adicionais, com 50% de desconto, também seguindo a prioridade de compra, conforme acima.

Sócios que possuem planos GNV Kids podem requisitar, sem custo, no ato da compra, um ingresso para cada cartão GNV Kids cadastrado, no mesmo setor do ingresso adquirido pelo titular do plano.

Torcedores plenamente vacinados (segunda dose ou dose única) não precisam fazer teste de Covid. Basta levar o comprovante de vacinação do App Conect SUS, IMPRESSO, ou cópia do cartão de vacinação. Os testes e comprovantes serão, obrigatoriamente, recolhidos nos portões de acesso ao estádio.

Condições de acesso ao estádio

Os portões de acesso à esplanada serão aberto às 13h

1. Apresentar o voucher do ingresso (digital ou, preferencialmente, IMPRESSO).

2. a) Torcedores plenamente vacinados (segunda dose ou dose única): apresentar comprovante IMPRESSO de vacinação (Conect SUS ou cópia do cartão de vacina).

b) Torcedores não plenamente vacinados: apresentar teste de Covid-19 IMPRESSO, com resultado negativo, realizado no período de 72 horas que antecede a partida.

Os comprovantes de vacinação e testes serão, obrigatoriamente, recolhidos nos portões de acesso ao estádio;

3. Apresentar documento de identificação;

4. Utilizar máscara, cobrindo boca e nariz.

TESTES: Serão aceitos somente resultados IMPRESSOS dos testes tipo RT – PCR ou testes rápidos de Antígeno, realizados no período de 72 horas que antecede a partida, em qualquer laboratório. Com os descontos negociados pelo Clube, os preços do teste rápido de Antígeno variam de 39 a 82 reais. É necessário apresentar o voucher do ingresso para obter o desconto.

LABORATÓRIOS PARCEIROS: Axial, Droga Clara, Drogaria Araújo, Drogarias Extra Popular, Hermes Pardini, Laboratório Integral, Laboratório São Marcos, Laboratório São Paulo, Laborclínica, Mater Dei, Oncosette e Farmácia Pague Menos.

GRATUIDADE PARA CRIANÇAS: De acordo com o Decreto Municipal nº 16.438/2016, que regulamenta a lei de gratuidade nº 10.942/2016, será destinado, para menores de 12 anos, 1% da totalidade de ingressos disponibilizados para venda, tendo como base os critérios de segurança pública e de organização de cada evento.

O protocolo da PBH recomenda que gestantes e recém-nascidos não compareçam aos estádios.

A retirada da gratuidade será nesta sexta-feira, 26/11, das 10 às 18h, enquanto houver disponibilidade, no Labareda.

Conforme a referida lei, a retirada do ingresso será feita somente pelos pais ou responsável legal (tutor, curador e guardião, comprovados por documento judicial/legal) do menor, mediante apresentação de documento de identificação dos pais ou responsável legal, bem como CPF e certidão de nascimento ou documento de identidade do menor de 12 anos, comprovando a adequação etária do beneficiário. Os documentos devem ser originais ou cópias autenticadas. É obrigatório portar um ingresso válido para o mesmo setor de gratuidade.

