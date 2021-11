Gil do Vigor ganha documentário no Globoplay com estreia em dezembro

Depois de Juliette e de Karol Conká, é a vez de Gilberto Nogueira, 30, o Gil do Vigor, ganhar um documentário no Globoplay. Os três se tornaram temas de produções na plataforma da Globo após geraram grande repercussão no Big Brother Brasil 21.

“Gil na Califórnia” estará disponível na plataforma a partir do dia 9 de dezembro. “Quero muito ver como tudo isso ficou e também quero que vocês conheçam um pouco mais da minha história. Foi feito com muito amor. Vai ser incrível”, escreveu o economista no Instagram.

A produção vai mostrar a trajetória de Gil desde as dificuldades da sua infância até o doutorado na Califórnia, que ele cursa atualmente.

Recentemente, o ex-BBB revelou à revista Forbes ter faturado R$ 15 milhões após sua saída do reality, apenas com contratos publicitários. Gil fechou contratos com diversas marcas, como bancos, marcas de alimentos e produtos de limpeza.

O economista é contratado da Globo e fala sobre finanças no quadro O Brasil Tá Lascado, no programa Mais Você (Globo).

Fonte: O Tempo