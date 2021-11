‘MasterChef Brasil’ será diário em 2022, diz Henrique Fogaça

O “MasterChef Brasil”, um dos maiores faturamentos da Band, passará por mudanças a partir de 2022. O reality, que até então vai ao ar nas noites de terça-feira, vai ganhar mais espaço na grade de programação da emissora e será exibido diariamente. A novidade foi revelada pelo chef e jurado do “MasterChef Brasil” Henrique Fogaça, em entrevista ao podcast “PodPah”.

“Vai passar todo dia, tipo novela, com uma hora de duração”, disse Fogaça. Segundo ele, o “MasterChef Brasil” vai fazer dobradinha com “Fausto na Band”, programa de Fausto Silva que estreia na emissora em 17 de janeiro de 2022.

“Com a chegada do Faustão, que vai estar no ar todo dia, nós também vamos estar. Acabando o Faustão, já entra o ‘MasterChef’. Teve uma boa mudança na Band, a gente vai começar a gravar em abril. Vão ser quatro meses de gravação. E eu só tenho a agradecer por isso, tenho muita gratidão pelas oportunidades que eu tenho na vida”, afirmou o jurado do reality de gastronomia. Entretando, ainda não foi divulgada a data que a nova temporada do “MasterChef Brasil” vai estrear.

Fonte: O Tempo