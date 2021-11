MasterChef: Heitor é eliminado após preparar robalo sem tempero

Um robalo em que faltou tempero e sobrou acidez foi o motivo da eliminação do analista de sistemas Heitor, 30, no episódio da última terça-feira (23) do MasterChef Brasil (Band). Ele já havia participado da temporada sete do programa.

“Estou feliz e grato por ter chegado até aqui. Triste de ter saído, mas parece que hoje não estava rolando. Eu fazia, experimentava, mas não ficava gostoso. Ajustava, provava mais uma vez e ainda assim não ficava bom”, lamentou após a eliminação.

Na prova final do episódio, ele, Tiago, Isabella e Daphne tiveram que reproduzir uma receita preparada pelo chef Erick Jacquin.

O analista de sistemas recebeu elogios dos outros participantes por seu caráter e, ao longo da temporada, conquistou fãs na internet. Ele começou a oitava temporada do MasterChef com dez mil seguidores e hoje tem 56 mil.

Em uma das dinâmicas do episódio, os participantes formaram duplas e foram separados por um muro. Enquanto um deles tinha em mãos fotos e informações sobre a receita a ser preparada, o outro precisava das orientações do colega para reproduzir o prato.

Os grafiteiros Osgemeos foram os convidados da noite. Inspirada pelos artistas, a chef Helena Rizzo grafitou um quadro enquanto os concorrentes cozinhavam e ganhou elogios nas redes sociais.

O programa tem apresentação de Ana Paula Padrão, com júri formado por Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo.

Fonte: O Tempo