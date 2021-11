Mesmo com 70% do público-alvo imunizado, BH descarta flexibilizar uso de máscara

Belo Horizonte atingiu nesta quarta-feira (24) a importante marca de 70,3% da população acima dos 12 anos com o esquema de imunização completo contra a Covid-19. Mas, apesar do número, a prefeitura descartou flexibilizar o uso da máscara. Assim, os moradores da capital vão continuar usando o equipamento de proteção por tempo indeterminado.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) argumentou que, apesar da vacinação em massa, a pandemia ainda não acabou e, por isso, “as medidas de proteção ainda devem ser mantidas”. Em nota, a pasta informou que “não há previsão de dispensar o uso da máscara no município”.

Integrantes do Comitê de Combate à Covid de BH explicam que a desobrigação da máscara deve ser adotada com cautela, para evitar uma nova onda de contaminação e mortes em decorrência do vírus. Presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, Estevão Urbano cita que alguns países europeus, mesmo com o avanço da vacinação contra a Covid, enfrentam surtos da doença.

“A gente prefere aguardar mais um pouco para ter mais evidências para sustentar isso”, declarou. “Tomar uma medida intempestiva sem que haja evidência clara na literatura pode causar um dano muito grande para a saúde da população”, prosseguiu o médico.

Também integrante do Comitê e professor da UFMG, Unaí Tupinambás considera que é preciso a imunização completa – com as duas doses ou a dose única – entre 80 a 85% da população alvo da vacinação para flexibilizar o uso da máscara. “Veja o que está acontecendo no Reino Unido e Holanda. A máscara, junto com a vacinação, pode controlar melhor a pandemia”, declarou.

Conforme o mais recente boletim epidemiológico divulgado pela PBH, 83,6% dos moradores com mais de 12 anos receberam a primeira dose da vacina, 70,3% concluíram o esquema de imunização e 321.994 tiveram a aplicação da dose de reforço.

Atualmente, os três indicadores da pandemia estão no nível verde, classificado como de controle.

Fonte: O Tempo