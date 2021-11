‘Minas é um Estado da máxima importância’, diz Moro sobre projeto para 2022

Em Minas Gerais para um almoço com o governador Romeu Zema (Novo) nesta quarta-feira (24), o ex-ministro da Justiça e presidenciável pelo Podemos, Sergio Moro, concedeu uma entrevista a O TEMPO, em que frisou a importância do Estado nas eleições em 2022.

Ele teceu os comentários ao ser questionado sobre o motivo do seu encontro com Zema. “Nós precisamos conversar com todas as pessoas. Me filiei recentemente ao Podemos, e queremos construir um projeto consistente, que envolva controle da inflação, combate à pobreza, retomada do crescimento, combate à corrupção. Nós temos conversado com vários partidos, vários agentes políticos e não poderíamos deixar de vir à Minas, dada a relevância do Estado para o país, e conversar com o governador”, pontuou.

Moro comentou que ainda há um “longo tempo” até as eleições presidenciais de 2020, quando questionado sobre uma possível aliança com Zema, e que a sua prioridade, no momento, é discutir temas relevantes, como desigualdade social e Auxílio Brasil. “Nosso foco é a construção desse projeto, e conversar com as pessoas em Minas, incluindo o governador Zema, é fundamental, para ouvir o que pensam sobre essa situação”, ressaltou.

Ao ser questionado sobre fala recente do deputado Federal Igor Timo, de seu partido, que disse que, ‘para ganhar o Brasil é necessário ganhar Minas’, Moro concordou. “Igor Timo está certo. Minas é um Estado Central, não só geograficamente, mas da máxima importância. Tem mistura de várias partes do país e reflete muito a média da população brasileira. Claro que Minas tem identidade própria e o povo é orgulhoso com razão, mas é apanhado de tudo que se encontra no Brasil”, ressaltou.

Ele também disse que espera voltar ao Estado, após o desenvolvimento mais consistente de seu projeto. “Estamos começando a construir, chamando especialistas, queremos circular o país e vamos voltar à Minas Gerais, a várias cidades, para apresentar o projeto para as pessoas. Buscar convencê-las. Acredito que faz a diferença ter um discurso direto, falar a verdade e apresentar para as pessoas o que pretendemos fazer. Não vamos negar que o país passa por dificuldades, tem muito a ser feito, mas você não consegue fazer isso enganando as pessoas, como se fez muito no passado e como se faz muitas vezes agora dentro do atual governo”, pontuou.

Na última pesquisa DATATEMPO realizada no final de outubro, Moro aparece em 3º lugar com 5,8% das intenções de voto em Minas Gerais, empatado dentro margem de erro com diversos candidatos, mas atrás de Lula (PT) e Bolsonaro.

(com informações de Pedro Augusto Figueiredo)

Fonte: O Tempo