No Galo, Hulk briga por artilharia do Brasileirão no século; veja números

Não há dúvidas de que Hulk esteja marcando seu nome na história do Galo, com quebras de recordes e novas conquistas a todo momento nesta temporada. Com 15 gols, o atacante pode se tornar o maior artilheiro do time no Campeonato Brasileiro neste século. Para isso, terá que destronar Diego Tardelli e Marques.

Hulk já é o terceiro maior artilheiro do Atlético no século no torneio nacional, e no momento está empatado com Alex Mineiro, que também tem 15 gols. O próximo objetivo é ultrapassar Marques, que balançou as redes 16 vezes no Brasileirão, em 2001.

Porém, para alcançar a liderança do ranking terá que bater a marca do ídolo alvinegro Diego Tardelli, que marcou 19 gols na competição, em 2009.

Alcança a artilharia?

O atacante tem média de 0,47 gol por jogo nesta Série A. Se considerarmos este número, para os próximos quatro jogos restantes para o Galo na competição, Hulk faria apenas mais dois gols, e chegaria a 17 tentos.

Veja abaixo o histórico de artilheiros do Galo no Brasileirão:

Jogador Gols Brasileirão 1° Diego Tardelli 19 2009 2° Marques 16 2001 3° Hulk 15 2021 3° Alex Mineiro 15 2004 4° Fábio Júnior 14 2003 5° Ricardo Oliveira 13 2018 5° Lucas Pratto 13 2015 6° Fred 12 2017 6° Fred 12 2016 6° Robinho 12 2016 6° Mancini 12 2002 7° Bernard 11 2012 8° Keno 10 2020 9° Diego Tardelli 10 2014 9° Éder Luis 10 2007 9° Marques 10 2005 10° Alecsandro 8 2013 11° André 7 2011 11° Magno Alves 7 2011 11° Leandro Almeida 7 2008 12° Cazares 6 2019

