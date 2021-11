‘O Cravo e a Rosa’ volta ao ar em nova faixa de reprises da Globo

A Globo terá um novo horário de reprises de novelas a partir de dezembro, com exibição após o “Jornal Hoje”. O anúncio foi feito na manhã nesta quarta-feira, pela emissora. “O Cravo e a Rosa”, trama de 2000 de grande sucesso escrita por Walcyr Carrasco, inaugura a faixa a partir de 6 de dezembro.

Com isso, a “Sessão da Tarde” entra no ar após a exibição da novela. O “Vale a Pena Ver de Novo” também segue na grade, após a transmissão do filme do dia. Segundo o comunicado divulgado pela Globo, o novo horário de teledramaturgia vai reprisar histórias exibidas originalmente nas faixas das 18h e das 19h. Já o “Vale a Pena Ver de Novo” privilegiará reapresentações de novelas das 21h – atualmente é exibido “O Clone”.

Nos últimos anos, a Globo tem sofrido para conquistar a audiência do horário vespertino, especialmente na faixa das 15h. Antes de chegar ao fim, em janeiro de 2019, o “Video Show” já vinha sofrendo sucessivas derrotas em São Paulo para o quadro de fofocas “A Hora da Venenosa”, exibido na RecordTV.

A Globo tentou emplacar no horário o “Se Joga”, com Fernanda Gentil no comando. Mas o programa não decolou na audiência e deixou de ser exibido durante a pandemia. A atração chegou a voltar, reformulada, aos sábados. No entanto, foi cancelada pouco tempo depois.

Clássico dos anos 2000

“O Cravo e a Rosa” é um dos maiores sucessos da Globo e uma aposta para reverter essas derrotas de audiência. A novela é o primeiro trabalho de Walcyr Carrasco na emissora. O autor vinha de um grande sucesso na Manchete, “Xica da Silva” (1996-1997), e repetiu a parceria com o diretor Walter Avancini (1935-2001).

Com a história do amor improvável entre a feminista Catarina (Adriana Esteves) e o machão Petruchio (Eduardo Moscovis), a dupla conseguiu impulsionar a audiência da faixa das seis da emissora carioca. Agradou tanto o público que a trama durou mais que o dobro do previsto. Programada inicialmente para ter 90 capítulos, foi prolongada a pedido da Globo e chegou aos 221 episódios, com duração de pouco mais de oito meses.

Para escrever a história, Carrasco contou que se inspirou no clássico “A Megera Domada”, de William Shakespeare. Outra referência do autor foi a novela “O Machão”, de 1965, escrita por Ivani Ribeiro (1922-1995) para a TV Excelsior e readaptada em 1974 por Sérgio Jockyman (1930-2001) para a TV Tupi.

A novela “O Cravo e a Rosa” já foi exibida duas vezes no “Vale a Pena Ver de Novo” da Globo, em 2003, e em 2013, sempre com muito sucesso.

Fonte: O Tempo