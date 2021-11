Patric nega ‘relaxamento’ do América e projeta jogo difícil com o RB Bragantino

Após conquistar os 45 pontos, que matematicamente garantem o América na Série A, o time teve um rendimento abaixo do que apresentou na temporada. Marquinhos Santos havia destacado um relaxamento natural por parte dos jogadores, o que foi negado pelo lateral-direito Patric, em entrevista coletiva.

Segundo ele, foram dois jogos difíceis contra Atlético-GO e Fluminense, e que somente neste último tiveram erros na estratégia. “Chegamos aqui, trabalhamos para alcançar a pontuação que temos hoje, e todo jogo nos empenhamos, damos nosso melhor. Tirando o primeiro tempo do Fluminense, onde estivemos abaixo, nos outros jogos praticamente dominamos ou estivemos igual ao adversário. Sei que às vezes vem a preocupação, mas vamos deixar de lado e olhar para cima”, declarou o jogador.

E ao olhar para cima o time vê seu próximo adversário na Série A: o Red Bull Bragantino, na 6ª colocação, com 52 pontos. As equipes se enfrentam neste sábado (27), às 19h30, no Nabi Abi Chedid, pela 36ª rodada. Patric sabe da importância e dificuldade do duelo

“O Bragantino vem fazendo excelente campanha nos últimos anos. No primeiro jogo (turno), perdemos. Temos essa semana para trabalhar, estarmos 100% focados e com muito empenho para fazer uma excelente partida e buscar os três pontos fora de casa”, pontuou.

O lateral americano sabe da qualidade do adversário e pontua que eles não devem mudar de postura no torneio nacional após a eliminação na Copa Sul-Americana. “O Bragantino adotou uma postura de ter atletas jovens para que possa colocar no cenário e vender. São atletas com muito ímpeto, vontade. Mas temos nosso potencial e vamos procurar neutralizar a equipe adversária”, concluiu.

Fonte: O Tempo