Presidente do Galo descarta ingressos a R$ 1,7 mil contra Flu: “Serão menores”

O Atlético se prepara para iniciar a venda de ingressos para o jogo do próximo domingo (28), no Mineirão, contra o Fluminense. A comercialização deve começar nesta quinta-feira (24), porém os valores ainda não foram divulgados oficialmente. Em contato com o Super.FC, o presidente Sérgio Coelho informou que os preços serão abaixo do que chegou a ser especulado nesta quarta-feira.

“Essa notícia não é oficial, e os valores que vamos praticar serão muito menores”, disse o dirigente descartando ingressos a R$ 1.700.

O Galo soma 75 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro e ocupa a primeira colocação, com oito de vantagem para o Flamengo, vice-líder. A equipe alvinegra não pode ser campeã no domingo, mas pode conquistar o título nacional na próxima terça-feira (30) caso vença o Fluminense no domingo e conte com pelo menos um empate do Flamengo diante do Ceará na terça.

Fonte: O Tempo