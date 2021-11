Renato ganha ‘reforços’ de Arrascaeta e Pedro no Fla para a final

A poucos dias da final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, Renato Gaúcho ganhou dois “reforços” de peso para a decisão. O meia Arrascaeta e o atacante Pedro se recuperaram de lesão e devem ser relacionados pelo treinador para a partida de sábado, no estádio Centenário, em Montevidéu. A dupla entrou no segundo tempo do empate em 2 a 2 com o Grêmio e teve boa atuação

Titular absoluto do time rubro-negro, Arrascaeta retornou ainda na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, no Beira-Rio, domingo. O atleta estava fora havia 48 dias devido a uma lesão na coxa direita na partida entre Uruguai x Colômbia pelas Eliminatórias. Contra o Grêmio, o camisa 14 fez a jogada que abriu o placar para o Flamengo.

Pedro fez seu primeiro jogo após passar por um longo período de recuperação de uma cirurgia no joelho direito, realizada no dia 25 de outubro. Ao fim da partida contra o tricolor gaúcho, na terça, o atacante celebrou o retorno e demonstrou confiança para a partida diante do Palmeiras.

“Isso é fruto do trabalho do departamento médico, dos fisioterapeutas, preparadores físicos também”, disse. “Agora é focar na decisão. Jogo difícil contra o Palmeiras, todo mundo sabe disso, mas vamos entrar para vencer”, completou.

No Verdão, Felipe Melo e Breno Lopes são as novidades

Não é só o Flamengo que deve contar com reforços para a final da Libertadores. Pelo lado do time paulista, Felipe Melo e Breno Lopes voltaram a trabalhar com o elenco nesta semana, na Academia de Futebol, e podem ser relacionados para o confronto.

Autor do gol do título sobre o Santos, no Maracanã, Breno Lopes ganhou alguns minutos de ritmo de jogo ao entrar no segundo tempo do empate em 2 a 2 com o Atlético-MG nesta terça-feira, no Allianz Parque. Felipe Melo foi poupado, mas não preocupa para o jogo com o Flamengo. Ele está sendo preparado há duas semanas para a decisão.

