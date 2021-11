Rodoviários de oito cidades da Grande BH podem entrar em greve no domingo

Depois da greve de dois dias que afetou a ida ao trabalho e a compromissos dos usuários do transporte coletivo em Belo Horizonte, é a vez dos passageiros de ôninus do transporte público da região metropolitana ficarem em alerta.

Nesta terça-feira (23), em assebleia organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários da Região Metropolitana de Belo Horizonte (STRRMBH), os rodoviários que atendem oito cidades da região metropoltiana decidiram recusar a proposta de ajuste salarial e de benefícios oferecida pelo sindicato das empresas e entrar em estado de greve. Com isso, uma paralisação pode ser iniciada pela categoria a partir do próximo domingo (28).

Segundo o secretário-geral do STRRMBH, Webert de Paula Agostinho, a proposta oferecida pelas empresas não atende ao que é reivindicado pela categoria. “As propostas foram reprovadas pelos trabalhadores. A proposta foi de aumento de 5% no salário em janeiro, mais 4% em março. Mais 5% de aumento no tiquete refeição retroativo a outubro, com mais 4% em janeiro, além de aumento de 15% no adicional suplementar em janeiro com mais 5% em março”, disse o dirigente sindical.

A proposta dos trabalhadores pede que o aumento no salário e no tíquete-refeição seja o valor do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) somado com mais 6%. Já no adicional complementar, que é o valor pago aos motoristas para também cobrarem a passagem dos usuários, a proposta da categoria é de aumento de 20%.

Após a recusa da propostas, a categoria entrou em estado de greve. Uma nova reunião com o sindicato que representa as empresas está marcada para a manhã desta quinta-feira (25). Caso não haja acordo, uma greve pode ser iniciada no próximo domingo (28) nas oito cidade atendidas pelo STRRMBH: Sabará, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Lagoa Santa, Confins, São José da Lapa e Vespasiano.

“Se der impasse, nós vamos para o Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG) e podemos comunicar todos os órgãos competentes da greve, respeitando o prazo de 72 horas para poder iniciar. Se ocorrer, a greve começaria na meia-noite de domingo para segunda-feira”, pontuou.

