Sem espaço, Marcelo Moreno pode deixar Cruzeiro em 2022

Marcelo Moreno pode deixar o Cruzeiro no início de 2022. Sem espaço no elenco comandado por Vanderlei Luxemburgo, o atacante de 34 anos ainda não definiu a sua permanência na Toca da Raposa II ao fim da temporada, conforme apurado pelo Super.FC. O boliviano tem um dos maiores salários do atual plantel.

Com vencimentos que superam os R$ 200 mil mensais, o centroavante é visto como um jogador caro para o que tem feito no elenco. Em 2021, ele fez 21 partidas (1.233 minutos) e marcou seis gols. Em contrapartida, o atual predileto da função, o garoto Thiago, soma quatro gols e uma assistência em 29 partidas (1.602 minutos). Ele tem remuneração inferior a R$ 100 mil mensais.

Marcelo Moreno tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2022. O estrangeiro, que tem recebido constantes convocações para a seleção da Bolívia, recebeu propostas recentes para deixar a Toca da Raposa II. Ele foi procurado por Colo-Colo (CHI), Always Ready (BOL), Bolivar (BOL) e Barcelona (EQU). Porém, decidiu permanecer na Toca da Raposa II.

O atacante tem multa rescisória de 375 mil euros (R$ 2,3 milhões na cotação atual) para deixar o Cruzeiro rumo a uma equipe do futebol internacional. O valor, no entanto, não será cobrado em caso de acerto para a saída do centroavante.

Fonte: O Tempo