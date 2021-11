Times masculino e feminino do Sesi-SP goleiam no Mundial de goalball

A estreia das equipes do Sesi-SP, que representam o Brasil no Campeonato Mundial de Clubes de goalball, disputado nas cidades portuguesas de Lisboa e Odivelas, foi avassaladora. Os dois triunfos da equipe masculina e a largada também vitoriosa do time feminino foram por dez gols de vantagem, o que leva a partida a ser encerrada. Os jogos da competição são transmitidos ao vivo.

Entre os homens, o Sesi iniciou a campanha atropelando o Ha.Vi.2 Bruxelles (Bélgica) por 10 a 0. Em seguida, aplicou 11 a 1 no Vancouver (Canadá). Parazinho e Alex Labrador, ambos medalhistas de ouro na Paralimpíada de Tóquio (Japão), foram os destaques. Nesta quinta-feira (25), os brasileiros voltam à quadra às 10h (horário de Brasília) para enfrentar o Asa Québec (Canadá). Depois, às 15h, fazem o jogo mais esperado da primeira fase, contra o Sporting (Portugal), onde atua o também campeão paralímpico Leomon.

O time feminino, que reúne duas jogadoras que defenderam a seleção em Tóquio (Ana Gabrielly e Moniza), estreou goleando a Association Valentin Haü (AVH) Lyon (França) por 11 a 1. Nesta quinta, as mulheres têm dois compromissos pelo Mundial. Às 7h, enfrentam o BSI Copenhage (Dinamarca). Às 12h, encaram o Hércules (Holanda).

Cada naipe tem seis equipes disputando o título em Portugal. Na primeira fase, os times jogam entre si, com os quatro melhores avançando às semifinais, que, assim como as finais, serão realizadas no sábado (27).