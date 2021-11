Torcida do Palmeiras faz festa em frente ao CT antes de viagem para o Uruguai

A torcida do Palmeiras se despediu dos jogadores com festa na frente da Academia de Futebol no início da tarde desta terça-feira. O ônibus com os jogadores e a comissão técnica deixou o CT às 13h a caminho do aeroporto de Guarulhos, onde o elenco embarca às 15h para Montevidéu, no Uruguai. No sábado, às 17h, no estádio Centenário, o time decide a Libertadores com o Flamengo.

As autoridades não liberaram os torcedores de apoiarem o elenco no aeroporto, com o tradicional “aeroporco”. Por isso, eles se juntaram na frente do CT na zona oeste de São Paulo. Além de membros das torcidas organizadas, havia muitas famílias e crianças no local.

Até mesmo os jovens das categorias de base e funcionários do clube participaram da festa. Eles formaram um corredor para a saída do ônibus. Weverton, Felipe Melo, Breno Lopes e Rony apareceram ao lado do motorista e acenaram para os palmeirenses. A Polícia Militar fez um cerco para a saída dos jogadores.

As uniformizadas distribuíram sinalizadores e levaram bandeiras, incluindo as de mastro, e instrumentos para apoiar os atletas. O hino do Palmeiras foi cantado repetidas vezes, bem como as músicas mais conhecidas da Mancha Alviverde, com trechos como “a taça Libertadores é obsessão” e “tem que jogar com alma e coração”.

Antes do embarque para Montevidéu, o Palmeiras treinou na manhã desta quarta-feira. Os titulares foram a campo e os reservas, que participaram do empate por 2 a 2 com o Atlético-MG no Allianz Parque, fizeram trabalhos regenerativa. Felipe Melo participou da atividade sem restrições e deve estar apto para enfrentar o Flamengo no sábado. O meio-campista não atuou nas três últimas partidas.

Em Montevidéu, o elenco vai treinar no Estádio Gran Parque Central, do Nacional. As duas atividades antes da decisão serão fechadas para a imprensa. Os dois treinos estão marcados para as 17h. Na sexta-feira, Abel Ferreira e mais um atleta dão entrevista coletiva.

Atual campeão, o Palmeiras busca o tricampeonato da Libertadores O time alviverde vai disputar sua sexta final continental, assim como aconteceu em 1961, 1968, 1999, 2000 e 2020. Na temporada passada, para ficar com taça, derrotou o Santos com gol de Breno Lopes nos acréscimos.

Fonte: O Tempo