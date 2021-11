Torcida vai dar mais um show no Mineirão; que sirva de lição para a diretoria

Alô, Nação Azul! Que os dirigentes estejam atentos a toda essa mobilização do torcedor, que promete mais uma grande festa no Mineirão na despedida do time, que tanto decepcionou na atual temporada. É mais uma demonstração de força dessa torcida e do quanto ela será aliada para o time subir em 2022. O futebol sempre foi a paixão de todas as torcidas, mas acabou ficando caro para a maioria. Tem que popularizar, ter preços justos e acessíveis para aquela classe menos favorecida e de menor poder aquisitivo. Isso não é argumento político, mas, sim, um fato. Bastou a diretoria fazer promoção a partir de R$ 10 para o estádio lotar amanhã. Que os dirigentes possam repetir essa iniciativa por muitos jogos na Série B do ano que vem. Tem que ter o povão no estádio, aquele humilde torcedor que extravasa, que canta, que empurra o time com o coração e que até chora de emoção de ver o seu time jogar. Esses torcedores não têm condição alguma de pagar “100 pratas” para ver um jogo de Série B. Que os dirigentes se conscientizem.

Fonte: O Tempo