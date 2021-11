Vida longa ao projeto de Barueri

O vôlei com conhecimento e independência jornalística

José Roberto Guimarães pode respirar aliviado.

A chegada de dois novos patrocinadores ao projeto de Barueri é uma vitória pessoal do técnico da seleção que luta para manter o time de pé.

E sozinho.

Só ele e a família sabe o que passaram nas últimas temporadas.

Barueri não morreu porque José Roberto Guimarãe não deixou.

Simples assim.

Pensou nele, nas jogadoras envolvidas e no futuro da seleção brasileira. Sim, porque se dependesse da CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, o treinador iria esperar sentado.

Agora o que se espera é que o técnico possa pensar exclusivamente na quadra e no dia a dia do time.

Se durante todo esse processo José Roberto Guimarães jamais conseguiu estar 100% concentrado na bola, por razões óbivas, com as contas em dia a tendência é que possa focar exclusivamente no crescimento e na renovação de Barueri e consequentemente do futuro do vôlei feminino.

Boa sorte aos envolvidos.

Fonte: O Tempo