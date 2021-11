Atenção ao que diz o enunciado das questões é fundamental

Às vezes, uma resposta que parece ser a correta não é, e mesmo quem domina o conteúdo erra uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Isso pode ocorrer porque o candidato não ficou suficientemente ligado ao que foi pedido no enunciado.

Os professores do Chromos Colégio e Pré foram unânimes em classificar que o teste não é uma prova de “pegadinha”, mas ressaltaram que, ainda assim, os estudantes devem ter maldade e se atentar aos distratores das questões – as alternativas erradas, elaboradas justamente para que o candidato se desvie da resposta correta.

“Às vezes, são frases corretas, mas que não respondem ou explicam o que foi perguntado. Então, isso costuma confundir um pouco a cabeça dos alunos”, detalhou a professora de química Juliana Castanha.

Tipos de distratores

São três os tipos de distratores. A extrapolação é quando uma alternativa ultrapassa o comando da questão e aquilo que se pede. “Ocorre quando fazemos alguma associação que está além do limite do texto. É um item muito fácil de o aluno marcar e errar”, pontuou Denise Arão, professora de biologia.

Outro distrator é a redução, oposto da extrapolação. “Muitas vezes, ela vem acompanhada de um ‘apenas’; ‘somente’. Ele diminui aquilo que o texto fala”, afirmou.

O terceiro distrator é a contradição, que vai contra a afirmativa e aquilo que o texto fala. “Estudantes distraídos acabam marcando esta opção na pressa, porque não prestaram atenção ao enunciado”, advertiu Denise.

Palavra difícil?

Termos “diferentes” também costumam aparecer nos enunciado das questões. “Servem para assustar o candidato, medir o controle emocional do aluno”, esclarece Juliana. Ao saber filtrar as informações do enunciado, o candidato ganha tempo, afirmou.

“Às vezes, essas palavras desconhecidas – ou esses processos não muito específicos – não têm que ser considerados com tanta importância pelo aluno na resolução da prova”, observou.

Priorizar as questões fáceis e médias traz produtividade

Na prova de matemática, que tem metade das 90 questões do próximo domingo, o candidato não deve se prender à “fórmula” de três minutos para cada exercício. A dica é do professor Marlon Matheus, do Chromos Colégio e Pré.

Uma maneira de se ganhar tempo, aconselha, é priorizar as questões fáceis e médias.

“Veja com atenção se todos os números presentes em enunciado, gráfico ou tabela são importantes na resolução”, aconselha. Assim como os distratores, questões que exigem conversão de valores, medidas e casas decimais merecem atenção.

Com a palavra, os professores

“A prova de química não tem muita aplicação de fórmula, não demanda decoreba. Ela é muito contextualizada, sempre com referências à química do cotidiano e às coisas do dia a dia.”

Juliana Castanha, professora de química

“Deixe as questões difíceis pro final, porque, com a Teoria de Resposta ao Item (TRI), o que vai ser mais valorizado é a coerência pedagógica durante o desenvolvimento da prova.”

Bruno Philips, professor de física

Fonte: O Tempo