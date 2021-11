Barril com hexano explode e mata funcionário de empresa em Uberlândia

Um homem de 27 anos morreu na manhã desta quinta-feira (25) após uma explosão dentro do galpão de uma empresa de recuperação de veículos no bairro Santa Luzia, em Uberlândia, na região do Triângulo Mineiro.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem estava realizando a solda de rodinhas em uma tambor de Hexano vazio, subtância que é altamente inflamável. O tambor acabou explodindo e a vítima teve um Trauma Cranioencefálico (TCE), uma lesão grave na região da cebeça, que inclusive causou a exposição de massa encefálica.

Familiares da vítima estiveram no local e a perícia da Polícia Civil também foi acionada. O Corpo de Bombeiros alerta que os tambores quase-vazios podem ser até mais perigosos do que os tambores que estão cheios, ao contrário do que supõe a maioria dos trabalhadores e que o vapor residual de uma pequena quantidade de líquido é suficiente para preencher o tambor com uma mistura explosiva de ar e de vapores inflamáveis.

Fonte: O Tempo