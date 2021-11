Carreta bate em 11 veículos e vai parar dentro de empresa no Anel Rodoviário

Um grave acidente interdita o Anel Rodoviário, na altura do bairro Betânia, na região Oeste de Belo Horizonte, no fim da tarde desta quinta-feira (25). Uma carreta perdeu o freio e atingiu outros 11 veículos antes de parar dentro de uma empresa às margens da rodovia.

Segundo o capitão Fabrício, do Corpo de Bombeiros, ao todo seis pessoas sofreram ferimentos leves e já foram conduzidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e por ambulâncias da Via 040.

“O motorista do caminhão ficou preso às ferragens, ele entrou em uma empresa e a estrutura do galpão está sobre o caminhão. As equipes trabalharam para liberar esse motorista, que está estável e orientado”, afirmou o militar.

Um dos veículos atingidos era uma van escolar, entretanto, não há informações de vítimas neste veículo, ainda conforme o Corpo de Bombeiros.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a carreta atingiu 11 veículos, sendo um deles outra carreta e os demais veículos de passeio. A pista foi liberada por volta das 19h15, quase duas horas após o acidente.

No local, foram empenhadas pelo menos sete viaturas dos bombeiros, oito da Polícia Militar (PM), além de seis ambulâncias do Samu e da Via 040.

Trânsito colapsado

Ainda de acordo com os bombeiros, um policial militar que estaria no local teria afirmado que o trânsito estava “colapsado”, instantes após o acidente. As três pistas ficaram tomadas pelos veículos atingidos pela carreta descontrolada.

De acordo com a Via 040, que administra o trecho, o acidente aconteceu na altura do km 537 e interditou completamente o sentido Vitória do Anel. Os motoristas chegaram a enfrentar 6 km de lentidão.

