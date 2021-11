Ceará bate Corinthians e entra na briga por vaga na Libertadores

O Ceará venceu o Corinthians por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (25), no Estádio Castelão, em Fortaleza, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Vozão foram marcados pelo meia Vina, aos cinco minutos do primeiro tempo, depois de um erro na saída de bola do goleiro Cássio, e pelo atacante Yony González, aos 41 minutos da etapa final. O Corinthians marcou com o também avante Róger Guedes, aos 38 minutos do segundo tempo, depois de um bom passe de Willian.

Essa nova vitória fez com que os nordestinos ultrapassassem o Inter na tabela de classificação, pulando para o 8º lugar com 49 pontos. O Corinthians, apesar da derrota, se manteve em 4º com 53. O próximo compromisso do Vozão será contra o Fluminense no Maracanã no sábado (27). No domingo (28), o Timão vai receber o Athletico Paranaense em São Paulo.

Santos

O Santos fez 2 a 0 no Fortaleza na Vila Belmiro em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados pelo atacante Marcos Leonardo. O primeiro saiu de pênalti, anotado pelo árbitro Wagner Magalhães com auxílio do VAR, e convertido pelo atleta do Peixe aos 25 minutos da etapa final. E, praticamente no final da partida, já aos 44 minutos, ele mesmo concluiu uma boa trama de ataque para fechar o placar.

Com esses três pontos conquistados nesta quinta-feira, o Santos chegou aos 45, subiu duas posições (chegando ao 10º lugar) e atingindo a marca que, na média histórica, mantém as equipes na Série A do futebol brasileiro. Enquanto isso, o Leão do Pici segue em 5º com 52 pontos. A próxima partida do time paulista será contra o Inter no Beira-Rio, em Porto Alegre, no domingo (28). Já o Fortaleza atua novamente na sexta-feira (03) contra o Juventude no Castelão.