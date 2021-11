Chegou o dia da despedida do Cruzeiro da temporada

Alô, Nação Azul! Chegou o dia da despedida do Cruzeiro na temporada. De um time que realmente não deixará saudades pelo fraco desempenho e fracasso em mais uma Série B. O que fica de positivo é a força do torcedor celeste, que mais uma vez dará um show no Mineirão, hoje, diante do Náutico. Uma torcida dessas merece um time à altura, e disso Vanderlei Luxemburgo, que deve permanecer, não abre mão. Ele já deixou claro com todas as letras que quer time forte para buscar o acesso em 2022. Do atual elenco poucos se salvam, como Fábio e os jovens que se destacaram. Agora é pagar o transfer ban e deixar Luxemburgo montar o elenco à sua maneira. Chega de Série B, que seja a última. E que essas despedidas de Rafael Sóbis e Ariel Cabral do Cruzeiro também sejam marcadas por um resultado vitorioso, pois nas arquibancadas a torcida já está dando de goleada.

Fonte: O Tempo