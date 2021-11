Churrasco e música boa são os temperos do Festival Na Brasa BBQ

Fim de semana é sinônimo de churrasco. No entanto, não é todo dia que o trabalhador brasileiro está na pilha de acender a churrasqueira, temperar a carne e, claro, ficar de olho para que a iguaria não passe do ponto. Diante disso, o Festival na Brasa BBQ, que chega à quarta edição, reunirá, neste domingo (28), em Belo Horizonte, dez estações com o melhor da parilla.

A festa, a ser realizada entre 11h e 20h, terá cortes “menos comuns” na rotina do mineiro, como o costelão fogo de chão e o porco aberto. Haverá ainda a famosa alcatra com queijo. “Serão mais de dez cortes preparados na parrila argentina, como picanha, linguiça de filé mignon com barriga e baby beef”, adiantou o produtor Jean Munaier, um dos responsáveis pelo festival. “É um megaevento para o público curtir o domingo com a família”, garantiu ele ao programa Manhã Super, da rádio Super 91,7 FM.

Além de carne bovina e suína, frango e o tradicional pão de alho, o Festival Na Brasa BBQ vai contar ainda com música. Na missão de agradar todos os paladares auditivos, o evento vai receber a banda Velotrol, que é toda trabalhada nos clássicos do rock and roll, e o DJ Bruno Diaz, que promete não deixar ninguém parado. E as atrações não param por aí: a festa vai receber ainda o cantor sertanejo Bernardo Souza: “Estou muito feliz com essa mistura de sertanejo com rock, e o meu show tem muita música boa, os hits, a pissadinha e, claro, os velhos clássicos da música sertaneja”.

O Festival Na Brasa BBQ conta com espaço kids, é aberto para que o público leve o pet e tem ingressos a partir de R$ 30 (Site Sympla). O evento vai ser realizado no Estacionamento do Porcão (avenida Raja Gabáglia, 2.671, São Bento), em Belo Horizonte, a partir das 11h.

Fonte: O Tempo