Com 58 crianças, ônibus escolar perde freio e bate em árvores no Sul de Minas

Cinco crianças ficaram feridas, na manhã desta quinta-feira (25), após um ônibus escolar da Prefeitura de Munhoz, no Sul de Minas, perder o freio e bater contra árvores às margens de uma rodovia. No veículo estavam o motorista, um monitor e 58 crianças que seguiam para a escola.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o veículo saía do distrito de Ribeirão Fundo e seguia para a cidade, uma viagem de cerca de 25 minutos. Para evitar que o veículo seguisse na direção de uma curva, e o acidente fosse ainda mais grave, o motorista jogou o ônibus para a margem da pista.

Ao todo, 43 das crianças foram socorridas para a Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Josefina de Jesus, sendo que, de acordo com uma nota divulgada pela Prefeitura, cinco delas foram transferidas para o hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, com ferimentos leves, e as demais foram atendidas e liberadas.

“Esclarecemos que foram tomadas, imediatamente, todas as providencias cabíveis, compreendendo o encaminhamento das vítimas para o pronto atendimento médico”, complementa a nota.

Ainda de acordo com o município, as causas do acidente estão sendo apuradas pelo Setor de Frotas e Transportes que ainda “intensificará a fiscalização, manutenção e segurança de toda a frota”.

Veículos novos

Após o acidente, a Prefeitura de Munhoz anunciou que três novos escolares 0 km serão recebidos pelo município.

“Recentemente (o município) foi contemplado com dois ônibus 0 Km através de emenda parlamentar e mais uma van escolar 0 KM, que foi adquirida com recurso próprio. Esperamos em breve receber esses novos veículos para reforçar a frota Municipal”, diz a nota.

