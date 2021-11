Com Mineirão lotado, Cruzeiro só empata contra o Náutico em despedida de 2021

O Cruzeiro empatou por 0 a 0 com o Náutico, na noite desta quinta-feira (25), pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O duelo marcou a despedida do clube na temporada.

Com o resultado, os mineiros ficam na 11ª colocação, com 48 pontos. No entanto, pode cair até para a 15ª colocação no torneio conforme os resultados dos outros duelos. O Náutico fica na oitava posição, com 53.

O Cruzeiro foi amplamente superior no primeiro tempo da partida que aconteceu no Mineirão. Empurrado por sua torcida, os mineiros controlaram a posse de bola e atuaram com frequência no campo de ataque.

A Raposa criou as principais chances de marcar nos 45 minutos iniciais. Entretanto, pecou nas finalizações. Giovanni criou a melhor oportunidade na etapa inicial aos 33 minutos. Ele finalizou colocado de fora da área e obrigou Anderson a espalmar no ângulo direito.

O Náutico, por outro lado, encontrou muita dificuldade para manter a posse de bola no primeiro tempo do confronto. O time criou muito pouco e teve a sua principal chance em uma finalização de Álvaro que foi longe da meta defendida por Fábio.

Na volta do intervalo, o Cruzeiro seguiu dominando a partida no Mineirão. Os comandados de Vanderlei Luxemburgo tiveram mais posse de bola e criaram boas chances de marcar.

Marcelo Moreno foi o primeiro a desperdiçar uma oportunidade. O centroavante finalizou raspando o poste de Anderson em chute da grande área.

Substituto de Wellington Nem, o atacante Dudu também criou uma boa oportunidade de estufar a rede. O jogador recebeu pelo lado esquerdo do ataque finalizou raspando o poste de Anderson.

A empolgação fora das quatro linhas ditou a tônica do Cruzeiro no compromisso. Com Rafael Sóbis, Dudu e Vitor Roque tentaram levar perigo à meta adversária, mas falharam nas finalizações. No final do confronto, Arial Cabral substituiu Marcelo Moreno. O duelo marcou a aposentadoria de Sóbis e o adeus de Cabral à Raposa.

O garoto Vitor Roque tentou estufar a rede em algumas oportunidades, mas falhou em todas que buscou. Ele chutou para fora em ao menos duas oportunidades. O atleta atuou centralizado no ataque comandado por Luxemburgo.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X NÁUTICO

Motivo: 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Data: 25 de novembro de 2021

Horário: as 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

VAR: Vinícius Furlan

Cartão amarelo: Dudu (Cruzeiro); Vargas, Júnior Tavares, Matheus Trindade, Carlão, Giovanny (Náutico)

CRUZEIRO: Fábio; Rômulo, Léo Santos, Eduardo Brock e Jean Victor (Felipe Augusto); Adriano, Lucas Ventura e Giovanni (Rafael Sóbis); Wellington Nem (Dudu), Claudinho (Vitor Roque) e Marcelo Moreno (Ariel Cabral). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

NÁUTICO: Anderson; Hereda (Vargas), Carlão, Rafael Ribeiro e Júnior Tavares; Djavan, Trindade (Guilherme) e Carpina (Luiz Henrique); Thassio, Murillo (Giovanny) e Álvaro (Guillermo Paiva). Técnico: Hélio dos Anjos.

Fonte: O Tempo