Contagem inaugura iluminação de Natal; confira fotos:

Em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, o Natal já começou. Nesta quinta-feira (25), a cidade inaugurou sua decoração especial para o fim de ano com iluminação em diversos pontos do município.

Este ano, segundo a prefeitura, o município vai contar com mais de 1 milhão e 900 mil microlâmpadas, espalhadas em 31 pontos, das oito regiões entre praças, parques, prédios públicos, além da rotatória e da avenida principal da cidade, a João César de Oliveira, no Eldorado.

As cores da decoração são o branco quente, branco frio, verde, vermelho, azul e rosa, e toda a iluminação natalina é feita com lâmpadas de LED, o que proporciona um consumo de energia até 90% menor.

Para a prefeitura, o objetivo do “Natal de Luz 2021” é estimular as pessoas a ocuparem os espaços públicos, se encontrarem e despertarem o espírito de harmonia e alegria, mas sem esquecer também de observar os cuidados sanitários de prevenção à Covid-19.

“A cidade volta a ficar mais alegre. Serão várias praças iluminadas e uma programação cultural diversa, inclusive, com artistas locais, sem contar a possibilidade de encontros e reencontros. Mas é preciso que todos venham usando máscara e mantendo os cuidados necessários de combate a pandemia”, disse a prefeita Marília Campos (PT). “Neste Natal, nós queremos mais alegrias para 2022, mais esperança, mais otimismo. Que as luzes simbolizem dias melhores para o nosso país e nossa cidade”, completou.

Programação

A programação do Natal em Contagem começou na quinta-feira e vai até o dia 18 de dezembro. Confira:

Na sexta-feira (26/11)

Na praça da Glória ocorre a inauguração das luzes que vão decorar o local no período, com apresentação da Folia de Reis e show com artista de Contagem estão confirmados.

1/12 e 2/12

Na quarta-feira (1/12) ocorre o Circuito do Papai Noel, com apresentação da banda da Guarda Municipal, show Contagem canta o Natal e Trio Amadeus. O evento ocorre na avenida Nossa Senhora de Fátima, próximo à rua Quintino Bocaiúva , no Nacional, e, na quinta-feira (2/12), na praça Carlos Luz, no Riacho.

3/12

A programação traz o Circuito do Papai Noel, Cantata de Natal, Banda da Guarda Municipal, Batucarte e show especial com artistas locais.

8/12 (praça Irmã Maria Paula, Petrolândia),

9/12 (praça Antônio José, Ressaca),

15/12 (praça do Coreto, Vargem da Flores)

16/12 (CSU Industrial)

A programação terá Circuito do Papai Noel, Banda da Guarda Municipal, Contagem Canta o Natal e Trio Amadeus.

17/12 (Espaço Popular)

Contagem recebe a Orquestra Camerata, Banda da Guarda Municipal, 14 Bis e Coral Canto de Minas.

8/12

Estão na programação o Circuito do Papai Noel, show com a Banda da Guarda Municipal e com a Orquestra Mineira de Rock.

