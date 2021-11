Cruzeiro oficializa contratação do zagueiro Maicon para 2022

O Cruzeiro anunciou, oficialmente, a contratação do zagueiro Maicon, de 33 anos, para a temporada 2022. A confirmação foi feita pelo clube nesta quinta-feira (25), durante o intervalo da partida contra o Náutico, no Mineirão, pela 38ª rodada da Série B do Brasileiro.

O Super.FC havia publicado o acerto com o jogador nessa quarta-feira (24), bem como registrou a presença de Maicon na partida desta noite no Gigante da Pampulha.

É NOITE DE FESTA QUE VOCÊS QUEREM? 🤯💙 Então toma mais essa! The God of Zaga está de volta ao Cruzeiro para 2022!#FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/eET3NON5wi — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) November 25, 2021

O zagueiro de 33 anos assinará contrato por duas temporadas na Toca da Raposa II. A equipe já iniciou a preparação para a próxima temporada.

Maicon tem o aval do técnico Vanderlei Luxemburgo para tentar resolver um dos problemas do Cruzeiro nesta temporada, com várias modificações e chegadas de jogadores, como Eduardo Brock, Joseph, Léo Santos e Rhodolfo. Até o momento, foram 44 gols sofridos na atual edição da Série B, a sétima pior da competição.

Fonte: O Tempo