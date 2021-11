Cruzeiro registra público de 60.700 torcedores diante do Náutico

A mobilização feita pela diretoria do Cruzeiro surtiu efeito, e o Mineirão contou com mais de 60 mil pessoas na noite desta quinta-feira (25), no empate por 0 a 0 com o Náutico. Ao todo, 60.700 torcedores foram ao estádio para o jogo da 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A presença maciça da torcida no local culminou em uma renda de R$ 1.347.180,00. Os números foram informados no perfil do Mineirão no Twitter.

O Cruzeiro contou com um público inferior ao do Atlético, no último fim de semana, no triunfo por 2 a 0 sobre o Juventude. Na ocasião, o Galo levou 61.476 torcedores às cadeiras do Mineirão.

O número apresentado no último sábado (20) representa o recorde do novo Mineirão, estádio que foi reinaugurado em 2013 para as disputas da Copa das Confederações e da Copa do Mundo.

Fonte: O Tempo