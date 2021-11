Cruzeiro tem Moreno como titular; Sóbis e Cabral ficam no banco

O Cruzeiro está escalado para enfrentar o Náutico, nesta quinta-feira (25), às 20h (de Brasília), pela 38ª rodada da Série B do Brasileiro. No jogo de adeus ao clube, Ariel Cabral e Rafael Sóbis ficam no banco de reservas. Marcelo Moreno ganha a condição de titular.

O Cruzeiro entrará em campo com a seguinte formação: Fábio; Rômulo, Léo Santos, Eduardo Brock e Jean Victor; Adriano, Giovanni e Lucas Ventura; Wellington Nem, Claudinho e Marcelo Moreno.

O duelo desta noite marca a despedida do Cruzeiro na temporada. Sem aspirações na Série B, a equipe dá adeus ao ano com o Mineirão lotado. É esperado um público de cerca de 60 mil pessoas no estádio.

Rafael Sóbis e Ariel Cabral, que estão entre os suplentes, deixam o Cruzeiro logo após o duelo.

