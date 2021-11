Cruzeiro tenta recorde de público do Mineirão em despedida da temporada

O Cruzeiro tenta quebrar, nesta quinta-feira (24), o recorde de público do novo Mineirão na partida contra o Náutico, hoje, às 20h, pela 38ª rodada da Série B, a despedida celeste na temporada.

A diretoria colocou a carga máxima do estádio à venda e espera que o público compareça em peso no estádio. Faltavam ontem apenas 2.000 ingressos para completar a capacidade total do Gigante da Pampulha, conforme apurado pelo Super.FC.

O recorde atual é do Atlético, obtido no último sábado diante do Juventude, pela 34ª rodada da Série A do Brasileirão. Na ocasião, 61.476 torcedores foram ao estádio para acompanhar o líder do principal torneio nacional.

A capacidade máxima do Mineirão é de 61.927 torcedores, número colocado à disposição para os torcedores da Raposa. O clube mobilizou a torcida para fazer a despedida do atacante Rafael Sóbis, que anunciou recentemente a aposentadoria.

Com ingressos promocionais e a convocação dos torcedores celestes, a Raposa tenta quebrar o recorde de público do Mineirão, reinaugurado em 2013. Até ontem à noite, mais de 59 mil ingressos haviam sido comercializados, conforme apurado pela reportagem – restam ingressos somente no setor roxo do Gigante da Pampulha.

O Cruzeiro soma 47 pontos e ocupa a 13ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X NÁUTICO

Motivo: 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Data: 25 de novembro de 2021

Horário: as 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

VAR: Vinícius Furlan

CRUZEIRO: Fábio; Rômulo, Eduardo Brock, Léo Santos e Felipe Augusto (Matheus Pereira); Ariel Cabral (Adriano), Lucas Ventura e Giovanni; Wellington Nem, Bruno José e Rafael Sóbis (Marcelo Moreno). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

NÁUTICO: Anderson; Thassio, Rafael Ribeiro, Carlão e Júnior Tavares; Trindade, Rhaldney, Marciel, Juninho Carpina e Murillo; Álvaro. Técnico: Hélio dos Anjos.

Transmissão da rádio Super 91,7 FM

Abertura da jornada: 19h, com Dimara Oliveira, na sequência do Super.FC Debate

20h – Cruzeiro x Náutico, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Narração de Pequetito (do estádio), comentários de Cadu Doné (de casa) e reportagens de Artur Moraes (do estádio).​

Fonte: O Tempo