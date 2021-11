O Cruzeiro faz a sua despedida de 2021 nesta quinta-feira (25), diante do Náutico, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 38ª rodada da Série B do Brasileiro. A Super 91.7 FM traz toda a emoção do duelo, com a transmissão de Osvaldo Reis, o Pequetito, os comentários de Cadu Doné, as reportagens de Artur Moraes, a Voz Celeste, e o comando o Show de Esporte da Super com Rafael Leal.

Fonte: O Tempo