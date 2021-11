Fabrício se reencontra com torcida do Cruzeiro e relembra 6 a 1 contra Atlético

Jogador do Cruzeiro entre 2008 e 2011, o volante Fabrício viajou do Rio de Janeiro a Belo Horizonte para assistir à partida contra o Náutico, na noite desta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O ex-atleta conversou com a reportagem do Super.FC nas imediações do estádio e disse que decidiu ir ao jogo no meio da torcida para mostrar aos filhos o “quão grande” é o clube que defendeu por quatro temporadas.

“Faz dez anos que não venho aqui, queria voltar e trazer meus filhos para ver o quão grande é essa torcida, o quão grande é o Cruzeiro. Escolhi o último jogo da temporada, despedida do Sóbis também. Estou animadão de encontrar todo mundo aqui. Essa torcida é foda, tudo começou pela torcida. Vim jogador e virei cruzeirense por causa da torcida, vou acompanhar de perto, ali da arquibancada, de pertinho. Hoje, eles vão sentir um pouquinho do quão grande é esse time”, disse o jogador em entrevista ao Super.FC.

Fabrício ainda se lembrou da vitória por 6 a 1 do Cruzeiro sobre o arquirrival Atlético, pela última rodada do Brasileiro de 2011. Na ocasião, a Raposa precisava vencer o seu principal oponente para evitar um então inédito rebaixamento à Segunda Divisão. O time goleou o adversário e se salvou da queda. O jogo completará dez anos em 4 de dezembro deste ano, e Fabrício se lembra do clássico.

“Marcante, jogo que não sai da minha memória, jogo de entrega. Graças a Deus, deu tudo certo naquela época. Sem dúvidas, um dos jogos mais importantes da minha vida, jamais vou esquecer”, concluiu.

