Galo: com grupo nas mãos, Cuca aposta em conversa franca na reta final

A reta final do Campeonato Brasileiro é capaz de deixar qualquer torcedor do Atlético ansioso para ver a taça sendo erguida pelo seu time. Em campo, os jogadores precisam manter a calma mesmo diante da grande chance de zerar uma fila de 50 anos sem o título da competição. Muito sereno e sempre com os pés no chão, o técnico Cuca consegue administrar esse elenco fazendo as alterações necessárias e, principalmente, com muita conversa.

Para conseguir se dar bem em uma competição grande de pontos corridos como o Brasileirão, em que o equilíbrio técnico e emocional é fundamental, é preciso ter paciência e muita troca entre os personagens da história. Acostumado a comandar grandes equipes em momentos decisivos, Cuca revelou o método utilizado para deixar o time 100% ligado na disputa da competição.

“A gente dirige uma tabela de campeonato. Reúne jogadores. Não adianta eu entender a tabela e não passar para o jogador entender também. Não adianta nada. O jogador tem que saber quem é o próximo adversário. Ele tem que fazer parte do campeonato. Tem que saber quem é o meia do adversário, quem é o lateral, de que forma ele joga. Isso é disputar um campeonato. Isso é nossa vida. É isso que eu cobro. A gente faz toda preleção, mandando para eles imagens, situações de jogo para que eles possam olhar em casa e aí a gente traz para o treinamento”, disse Cuca.

Após o empate em 2 a 2 com o Palmeiras, o técnico Cuca foi perguntado se nas escalações que faz da equipe, a parte emocional dos jogadores também é levada em consideração junto a parte técnica e física. De acordo com o comandante, o lado psicológico do elenco é “controlado” e, com isso, a opinião de cada jogador sobre suas condições de jogo é a mais importante.

“Não é a parte emocional. Está todo mundo preparado emocionalmente, concentrado e determinado a ser campeão pelo Galo. O que a gente faz, dentro das escalações, é seguir a fisiologia, a preparação física e muito mais ainda ouvir o jogador. Quando eu chamo o Keno, por exemplo, e ele fala que não está em condição, eu tenho que respeitar. Quando chamo o Mariano e não dá, tenho que respeitar. Eles jogam no 100% e quando eles não estão, tenho que usar outros para ter equilíbrio físico, técnico, para não correr riscos. Eu não posso forçar o cara a jogar, temos quatro jogos pela frente ainda. Acho que a gente tem feito a escolha certa”, comentou.

Fonte: O Tempo