Galo: desfalques contra Palmeiras fazem treino; Diego Costa fica na fisioterapia

O elenco do Atlético se reapresentou na tarde desta quinta-feira (25), na Cidade do Galo após retornar de São Paulo com um ponto na bagagem conquistado no empate em 2 a 2 com o Palmeiras. Nathan, Hyoran e Savarino, desfalques na terça, treinaram com bola. Diego Costa, substituído no intervalo com desgaste físico, fez trabalho na fisioterapia.

O próximo desafio do Galo é contra o Fluminense, diante da torcida, nas arquibancadas do Mineirão. A expectativa é de, mais uma vez, casa cheia apoiando a equipe na 35ª rodada do Brasileirão, rumo ao tão esperado título do campeonato nacional. A bola rola às 16h de domingo (28) e, antes do confronto, o Galo terá mais duas sessões de treinamentos.

Para esta partida, o zagueiro Réver ainda não deve estar disponível. O zagueiro alvinegro teve uma lesão na parte posterior da coxa direita ainda no primeiro tempo do jogo contra o Juventude, no último fim de semana. Nathan e Hyoran, que não viajaram com a delegação para São Paulo, por causa do protocolo contra a Covid-19, já voltam a ser opções. Savarino, de fora por problemas pessoais, também está de volta.

Fonte: O Tempo