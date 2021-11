Gurinhatã: casal de idosos e uma criança de 2 anos são encontrados mortos na zona rural

Matéria em atualização

Gurinhatã, Minas Gerais. Um casal de idosos e uma criança de 2 anos foram encontrados mortos na zona rural do município na manhã desta quinta-feira (25.nov.2021). O local fica a 8km da cidade, na fazenda São Francisco.

A assessoria do 54º BPM da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) informou que a filha do casal tentava contato com os pais deste às 14h da última quarta-feira (24.nov.2021). Como ninguém atendia as chamadas, ela resolveu entrar em contato com um vizinho da propriedade, que foi ao local e encontrou os corpos ensanguentados.

Ainda segundo a PMMG, a dinâmica do crime ainda é desconhecida. Equipes estão no local para identificar o que pode ter havido. A PMMG também não revelou qual tipo de arma foi utilizada no crime.

A Polícia Civil e a perícia técnica também estão no local.

