Gurinhatã: suspeito de 39 anos é preso após assassinar idosos e menino de 2 anos

Gurinhatã, Minas Gerais. Um homem de 39 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (25.nov.2021), suspeito de assassinar um casal de idosos e um menino de 2 anos na zona rural do município. Os corpos das vítimas foram encontrados na manhã desta quinta-feira (25.nov.2021). O local fica a 8km da cidade, na fazenda São Francisco.

A assessoria do 54º BPM da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) informou que a filha do casal tentava contato com os pais deste às 14h da última quarta-feira (24.nov.2021). Como ninguém atendia as chamadas, ela resolveu entrar em contato com um vizinho da propriedade, que foi ao local e encontrou os corpos ensanguentados.

Segundo a PMMG, a idosa e o menino de 2 anos foram mortos a golpes de faca. O idoso foi morto com um tiro na cabeça e golpes de machado nas costas.

Um trator da propriedade e uma espingarda foram recuperados pela polícia.

A Polícia Civil e a perícia técnica concluíram os trabalhos por volta das 13h.