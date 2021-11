Hulk iguala marca de Fred na artilharia do Galo; veja os números

Artilheiro do Campeonato Brasileiro, o atacante Hulk é o principal nome da temporada do Atlético, que quer zerar a fila de espera de 50 anos desde o último título da competição. O atacante decisivo em campo balançou as redes no último confronto do Galo, contra o Palmeiras, na terça-feira (23), no Allianz Parque.

O gol marcado foi o de número 30 do jogador na temporada e, com isso, ele alcançou a marca de Fred e deixa seu nome cada vez mais marcado na lista de artilheiros do clube. Em 2017, quando vestiu a camisa do Galo, o agora atacante do Fluminense fez 30 gols pelo Atlético e se tornou o artilheiro do time naquela temporada.

Ao fazer o recorte de gols por temporada, Hulk é o segundo maior artilheiro do Atlético desde 2008. Só perde para o atacante Diego Tardelli de 2009, que balançou a rede 42 vezes, mas já superou a marca de Tardelli de 2014 (19 gols) e de outros ídolos alvinegros como Jô em 2013 (19 gols) e Lucas Pratto em 2015 (20 gols).

Com mais seis jogos para cumprir na temporada, sendo quatro pelo Brasileirão e dois da final da Copa do Brasil, competição que também é o artilheiro com seis gols, Hulk facilmente irá marcar mais gols, ultrapassando a marca de 30 de Fred, mas não deve chegar perto da marca de Diego Tardelli de 2009.

Lista de artilheiros por temporada

2020 | Keno (11 gols)

2019 | Ricardo Oliveira (14 gols)

2018 | Ricardo Oliveira (22 gols)

2017 | Fred (30 gols)

2016 | Robinho (25 gols)

2015 | Lucas Pratto (20 gols)

2014 | Diego Tardelli (19 gols)

2013 | Jô (19 gols)

2012 | Bernard (15 gols)

2011 | Magno Alves (18 gols)

2010 | Obina (27 gols)

2009 | Diego Tardelli (42 gols)

2008 | Danilinho (12 gols)

Fonte: O Tempo