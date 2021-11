Italiano cai em golpe e passa 15 anos achando que namorava Alessandra Ambrosio

Um jogador de vôlei italiano, chamado Roberto Cazzaniga, passou os últimos 15 anos acreditando que namorava à distância a modelo brasileira Alessandra Ambrosio.

A mulher usava fotos de Alessandra, mas se apresentava como Maya e dizia estar doente, com um problema cardíaco. Com isso, durante esse período, o homem desembolsou 700 mil euros (R$ 4,3 milhões) para ‘ajudá-la’. Ele teria inclusive feito dívidas.

A mentira só foi descoberta porque amigos e colegas do esporte, desconfiados do golpe, procuraram uma rede de TV na Itália, que investigou a história e divulgou o resultado na última terça-feira. O programa “Le Iene”, da emissora “Mediaset”, reuniu provas diversas do estelionato.

Segundo a imprensa, uma amiga de Roberto, identificada como Manuela, auxiliou a mulher com quem ele conversava. Ela teria apresentado os dois. Ela foi procurada pelo “Le Iene”, mas negou até mesmo que conhecesse o jogador e chegou a correr do cinegrafista. Roberto ficou em choque com a declaração de Manuela. A estelionatária que fazia contatos telefônicos, por sua vez, foi identificada pela mídia italiana como Valeria, moradora da ilha de Sardenha. Ela também negou envolvimento e disse ser uma amiga de Maya. No entanto, era Valeria que recebia o dinheiro enviado por Roberto.

O jogador procurou a polícia após a reportagem, e o caso será apurado.

Fonte: O Tempo