Ituiutaba: FacMais sorteará matrícula para um dos cursos oferecidos para 2022 com semestre gratuito

Promoção FacMais Ituiutaba

Ituiutaba, Minas Gerais. A FacMais de Ituiutaba liberou excelentes condições para os alunos que irão iniciar seus estudos no Ensino Superior em 2022. O primeiro semestre será apenas com o investimento no valor de matrícula, sem custos com mensalidade.

E mais, um sorteio será realizado no dia 20 de dezembro, sendo que o aluno sorteado ganhará a matrícula 2022-1 no valor integral para qualquer um dos cursos disponíveis. Para participar do sorteio basta apontar sua câmera para o QR Code na imagem em destaque e efetuar o cadastro ou pelo site https://facmais.digital/promo.

Estão disponíveis os Cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, e Psicologia. As inscrições para o Vestibular 2022 1º semestre já estão abertas!

Os alunos podem ingressar pelo vestibular, via redação online feita pelo site da instituição; com a nota do ENEM ou mesmo por transferência de outras instituições.

Acesse www.facmais.edu.br e faça sua matrícula sem sair de casa, ou entre em contato pelo WhatsApp (34) 99860-4600.