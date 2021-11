Keanu Reeves e elenco de ‘Matrix Ressurrections’ estarão na CCXP Worlds 21

A CCXP Worlds 2021 anunciou nesta quinta-feira (25), que o filme “Matrix Ressurrections” estará no evento, com participação do ator Keanu Reeves, o “escolhido” Neo. O longa é um dos mais aguardados pelos fãs de ação e ficção.

O painel da Warner Bros é o último no segundo dia do evento, escolhido para fechar o festival. “Matrix Ressurrections” estreia dia 22 de dezembro nos cinemas, e além de Reeves, estarão presentes na conversa Jonathan Groff, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick e Eréndira Ibarra.

O filme é o quarto da franquia “Matrix” (1999), e conta ainda com os atores Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Toby Onwumere, Max Riemelt e Brian J. Smith.

Até o momento, a Warner não revelou a programação completa do painel, porém a CCXP adianta que a programação irá envolver a interação do público. No ano de 2020, o estúdio entregou um painel de seis horas de duração e trouxe a participação do elenco de “O Esquadrão Suicida”, e também Gal Gadot e Patty Jenkins representando “ Mulher -Maravilha 1984”.

Além disso, recentemente as plataformas de streaming HBO Max e Amazon Prime Video confirmaram presença no evento que ocorre nos dias 4 e 5 de dezembro. O Prime Video terá painéis exclusivos, no palco Thunder Arena.

Os fãs podem esperar por notícias exclusivas, trechos inéditos e conteúdos dos bastidores de produções originais da Amazon, dentre elas “The Boys”, “A Roda do Tempo”, “Reacher” e “Star Trek: Picard”.

Já a HBO Max ainda não revelou sua programação completa, mas promete grandes novidades para os fãs dos universos de DC, “ Game of Thrones ” e da franquia “Harry Potter”, além de conteúdos inéditos tanto locais quanto internacionais

O evento também anunciou que a Netflix confirmou presença para a edição. Apesar de o serviço de streaming não ter revelado a programação, a CCXP Worlds 21 reservou um espaço no palco Thunder durante o sábado, dia 4 de dezembro.

As vendas dos ingressos para o evento já estão disponíveis. Quem adquirir o pacote da edição de 2022 vai ganhar uma credencial Digital Experience para a edição que ocorre no fim deste ano. A CCXP 2022 deverá a acontecer presencialmente, no São Paulo Expo, também em dezembro.

As categorias de ingresso da edição presencial de 2022 são a entrada diária os pacotes que englobam os quatro dias, Epic Experience e Full Experience. Além disso, também haverá o Unlock CCXP, para os profissionais que trabalham com entretenimento , o que dará acesso a palestras e encontros com nomes do mercado.

